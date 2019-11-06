Севший нетрезвым за руль и спровоцировавший ДТП полицейский был уволен

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Приказ об отстранении от должности сотрудника инспектората полиции сектора Чеканы был подписан после того, как в минувшие выходные правоохранитель сел пьяным за руль и спровоцировал аварию, пишет realitatea.md.

Напомним, что инцидент произошёл на улице Мария Драган в столичном секторе Чеканы. Пьяный полицейский спровоцировал аварию и пытался скрыться с места происшествия. В результате прохождения теста было установлено, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 1,24 мг/л алкоголя.