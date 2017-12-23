Севшие в попутку подростки в Приднестровье попали в ДТП: один несовершеннолетний погиб (ФОТО)

Юноши спешили на день рождения бабушки.

Трагедия произошла вчера, 22 декабря, на 131 км автотрассы Тирасполь-Каменка. Двое братьев 14 и 16 лет спешили на день рождения к бабушке в село Катериновка. Для того, чтобы быстрее добраться до пункта назначения, несовершеннолетние сели в попутку.

Находившийся за рулем Mitsubishi 30-летний житель Рыбницы при въезде на мост потерял управление из-за высокой скорости и, протаранив отбойник и металлическое ограждение, упал на склон с высоты около 3 м. В результате удара, водитель и двое пассажиров вылетели из машины.

Водитель и 14-летний подросток были госпитализированы в тяжелом состоянии. 16-летний юноша скончался на месте от полученных травм.

Ранее в Кишиневе BMW врезался в столб: молодой водитель погиб.