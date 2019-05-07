Севшему пьяным за руль рыбничанину грозит уголовное дело

Севшему пьяным за руль рыбничанину грозит уголовное дело

Автомобиль Hyundai остановили на улице Кирова в Рыбнице. От водителя исходил запах спиртного.

В присутствии понятых 36-летний рыбничанин был отстранён от управления транспортным средством и препровождён в Рыбницкую ЦРБ. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что срок действия водительского удостоверения правонарушителя истёк ещё в 2014 году. Также выяснилось, что в прошлом году данный гражданин уже привлекался к ответственности за это же нарушение.

По данному факту назначена проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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