Север Молдовы заметает снегом: ситуация на дорогах (ВИДЕО)

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Во многих населённых пунктах Молдовы, особенно в северных районах, идёт снег. Трассы накрыло снежной пеленой.

Так, например, осадки замечены в Сороках. Водитель снял на видео и показал погодную ситуацию в этом районе, передаёт protv.md.

По данным Администрации автомобильных дорог, все трассы находятся в удовлетворительном состоянии. Дороги в стране мокрые, местами замечен гололёд, однако движение на них не затруднено.

На национальных дорогах ведутся постоянные работы по борьбе с гололёдом. В процесс были вовлечены 52 специальные машины, которые распределили 545,8 тонны реагента, и были задействованы 50 рабочих.