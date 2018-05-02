Съесть и похудеть?

Правда и мифы о продуктах-жиросжигателях

Борцы за фигуру мечтают о чудесной еде, которая не только не приведёт к набору веса, но и поможет похудеть. И некоторые продукты пользуются славой натуральных жиросжигателей. Разберёмся, насколько она заслужена.

Наш эксперт – диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации нутрициологов Анна Белоусова.

Имбирь

Считается, что этот овощ ускоряет обмен веществ и тем самым способствует похудению.

На самом деле. Это правда. Имбирь действительно ускоряет жировой обмен и способствует расщеплению жира. Но, к сожалению, имбирь не так уж безобиден. Всего пять сантиметров свежего имбирного корня вызывают сильную тахикардию даже у полностью здоровых людей в 99% случаев. На сердечников имбирь действует ещё хуже – он приводит к нарушениям сердечного ритма, которые бывают настолько серьёзными, что нередко требуется госпитализация.

Зато имбирь является сильным афродизиаком как для мужчин, так и для женщин. Поэтому благодаря салату, приправленному небольшим количеством имбиря или имбирным соком, можно сжечь некоторое количество калорий.

Сельдерей

Считается, что это овощ с отрицательной калорийностью, то есть на его переработку организм тратит больше энергии, чем получает из сельдерея.

На самом деле. Сырой корень сельдерея довольно твёрдый, поэтому на его пережёвывание действительно уходит больше калорий, чем содержится в этом овоще. Однако если вы трёте сельдерей на тёрке, волшебный эффект пропадает. К тому же в сельдерее много эфирных масел, которые повышают аппетит, поэтому, если не следить за питанием, потраченные на пережёвывание овоща калории легко вернутся.

Кроме того, сельдерей усиливает отделение желчи, а это может привести к дискомфорту в правом подреберье и диарее. Добавьте к этому мочегонные свойства корневого сельдерея – и станет ясно, что сидеть на сельдереевой диете стоит поближе к туалету.

Грейпфрут

Якобы грейпфрут устраняет чувство голода, поэтому достаточно съедать половинку этого цитруса в день, чтобы не только оставаться стройным, но и потерять несколько лишних килограммов.

На самом деле. Учёные в течение 20 лет пытались выяснить, способен ли грейпфрут подавлять чувство голода, однако убедительных доказательств этому так и не нашлось. Действительно, грейпфрут содержит вещество под названием нарингенин, которое слегка уменьшает аппетит. Больше всего нарингенина в кожуре грейпфрута, поэтому тем, кто пытается похудеть, нужно чистить фрукт очень осторожно, срезая как можно меньше шкурки. Но, к сожалению, полезные для похудения свойства нарингенина сводят на нет кислоты, которые содержатся в грейпфруте. Дело в том, что, как любой кислый фрукт, грейпфрут увеличивает отделение желудочного сока, а значит повышает аппетит.

Тем, кто страдает не только лишним весом, но и атеросклерозом и вынужден принимать препараты из категории статинов, стоит и вовсе отказаться от грейпфрута. Дело в том, что грейпфрут и сок из него блокируют действие этих лекарств. Всем остальным, перед тем как съесть грейпфрут, стоит дать ему полностью дозреть, чтобы цитрус стал менее кислым. Для этого положите грейпфрут на холодильник и оставьте на четыре дня.

В утешение любителям грейпфрута стоит сказать, что этот фрукт выводит из организма соли мочевой кислоты, накопление которых приводит к подагре (этим заболеванием нередко страдают люди с лишним весом). Для профилактики подагры пьют грейпфрутовый сок, наполовину разбавленный водой.

Ананас

По мнению худеющих, этот фрукт содержит бромелайн, который сжигает жир.

На самом деле. Бромелайн – это целый комплекс ферментов, которые обладают противовоспалительными свойствами. А вот жир они, увы, не сжигают. К тому же ананасы, особенно не слишком спелые, сильно вяжут рот, поэтому этот фрукт хочется запить водой. Если выпить слишком много, особенно на ночь, к утру стрелка весов отклонится в бо`льшую сторону из-за задержавшейся в организме жидкости.

Ещё одна опасность незрелых ананасов состоит в том, что они нередко приводят к запору. Так что с крупными плодами, которые часто оказываются зелёными, стоит поступить так же, как с грейпфрутами, – дать им доспеть на холодильнике. С осторожностью стоит относиться и к соку, выжатому из недозрелых ананасов. Его нельзя хранить дольше 4-5 дней и лучше в холодильнике в стеклянной бутылке, обёрнутой фольгой. Иначе полезные ферменты, содержащиеся в соке, разрушатся. Кстати, ежедневное употребление четвертинки стакана сока из свежих ананасов приводит к уменьшению целлюлита.

Острые специи

Острая пища разогревает, а значит, по мнению некоторых, способствует расщеплению жира.

На самом деле. Сжечь жир острые специи, к сожалению, не способны, особенно если после их употребления вы мирно лежите на диване. Правда, чтобы острая пища не раздражала пищевод и желудок, организм вырабатывает много слизи. На это тратится определённое количество калорий. Но, увы, совсем небольшое – от 5 до 15 ккал.

Зато доказано, что острая еда дарит бодрость и вызывает желание подвигаться.

Однако следует учесть, что острая пища противопоказана при любых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипертонии, ишемической болезни сердца, повышенной нервной возбудимости и кожных заболеваниях (экзема, псориаз, нейродермиты обостряются в ответ на употребление острой пищи).

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Салат «Одуванчиковое настроение»

Ингредиенты:

1 пучок листьев одуванчика,

1 огурец,

1 ст. л. подсолнечных семечек или миндаля, или ржаных сухариков.

Для заправки: 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. уксуса, 1 ч. л. горчицы, 1 ч. л. мёда, 1 ч. л. соевого соуса.

Способ приготовления: Зелень промыть и мелко нарезать. Огурец нарезать тонкими ломтиками. Перемешать, добавить семечки. Ингредиенты для заправки смешать и заправить салат.

Совет

Во многих медицинских справочниках советуют выкапывать корни одуванчика, просушивать и делать из них настои и отвары, употребляя в качестве желчегонного средства, а также при бронхитах и трахеитах.

ЛЕЧЕБНАЯ АПТЕКА

Очиститель печени

Майские одуванчики, которые россыпью устилают все поляны, радуют глаз горожан. Однако мало кто знает, что они очень полезны и могут послужить ингредиентами вкусного угощения.

Из этого лекарственного растения варят варенья и джемы, делают салаты и укрепляющие здоровье напитки. Фитотерапевты советуют употреблять молоденькие листочки одуванчика вместо салатных листьев. Вы даже не почувствуете разницы. Бытует заблуждение, что листья одуванчика горчат, на самом деле это не так – горчит стебель. Давно доказано, что это растение обладает целебными свойствами: приготовленные из него варенье и отвары очищают печень от шлаков и радионуклидов, а также укрепляют иммунную систему. Особенно полезно употреблять майский одуванчик в период простудных и вирусных заболеваний.

Подготовила Дарья Любимова