Сертификация междугородних автобусов: тестирование прошли всего 2% транспортных средств (ВИДЕО)

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Уже больше двух недель прошло с начала этапа проверки транспортных средств, а водители автобусов и микроавтобусов не торопятся получать сертификацию. Большинство представителей станций техосмотра утверждают, что у них нет клиентов.

По словам главы Ассоциации перевозчиков, водители решили оставить прохождение тестирование на потом. Напомним, что первый этап завершается в конце марта. Около 90% представителей станций тестирования в муниципии Кишинёв утверждают, что на сегодняшний день малая часть транспортных средств прошли сертификацию, а наплыв клиентов ожидается к концу марта, передаёт tv8.md.

Рекордсменом в Кишинёве стала станция тестирования, где сертификацию прошли уже 12 междугородних микроавтобусов. Из них только один получил первую категорию комфорта. По словам эксперта станции тестирования, они детально фотографируют микроавтобус со всех сторон, снаружи и внутри, после чего изображения отправляются в Национальное агентство автотранспорта, эксперты которого тоже проводят анализ.

– Мы измеряем каждое сиденье отдельно. Измеряется длина спинки и расстояние между креслами. В заключении указывается самое маленькое расстояние. Даже если одно сиденье не соответствует требованиям, микроавтобусу не выдаётся сертификат, – отметил эксперт.

По словам главы Ассоциации перевозчиков, на данный момент только 65 из 2 700 прошли сертификацию. Он считает, что большинству транспортных средств будет присвоена вторая категория комфорта, так как для получения первой категории потребуются внушительные вложения.

Напомним, что тестирование всех пассажирских автобусов и микроавтобусов в Молдове пройдёт в три этапа. Первый этап завершится в конце марта, второй – в конце июня, третий – в конце сентября.