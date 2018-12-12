Серьёзный пожар в столичной многоэтажке унёс жизнь 54-летнего мужчины

Для тушения огня на место происшествия прибыли 4 пожарные машины.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в ночь на 12 декабря в многоэтажном доме по адресу: улица Матей Басараб, 5/4. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что огонь локализовался в квартире на третьем этаже, в которой находится мужчина. Сотрудники ГИЧС эвакуировали хозяина квартиры, который был обнаружен в бессознательном состоянии. Его передали врачам скорой помощи, которые позже констатировала смерть 54-летнего мужчины.

В результате пожара было уничтожено имущество в помещениях квартиры на площади 20 квадратных метров. Обстоятельства и причину пожара предстоит установить специалистам.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа пожарные и спасатели вмешались в 20 чрезвычайных ситуаций. Всего в 2018 году на территории Молдовы произошло 1 560 пожаров, в результате которых скончались 104 человека.