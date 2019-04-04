Серьёзное ДТП в Сынджере: столкнулись легковушка и автоцистерна (ФОТО, ВИДЕО)

Серьёзное ДТП в Сынджере: столкнулись легковушка и автоцистерна (ФОТО, ВИДЕО)

57-летний мужчина и несовершеннолетняя попали в больницу после того, как в машину, в которой они ехали, врезалась автоцистерна с топливом. В результате удара легковое авто было сильно повреждено.

Инцидент произошёл сегодня в городе Сынджера, пишет protv.md. По данным полиции, в автомобиль Renault врезалась цистерна, водитель которой не убедился в безопасности манёвра при выезде со стоянки.

После столкновения водитель легкового авто и несовершеннолетний пассажир были срочно доставлены в больницу. По предварительным данным, виновником аварии считают 39-летнего водителя автоцистерны.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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