Серьёзное ДТП в Страшенах: столкнулись три автомобиля (ВИДЕО)

0

Дорожно-транспортное происшествие случилось на выезде из Страшен. Три автомобиля столкнулись после того, как один из водителей нарушил ПДД.

По словам полиции, водитель автомобиля марки Mitsubishi выехал на опасный обгон, что привело к лобовому столкновению с машиной Mazda, которая ехала навстречу. Затем обе машины рикошетом отбросило в третий автомобиль марки Volkswagen, который ехал по правилам.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения, передаёт canal3.md. На место происшествия прибыл экипаж дорожной полиции. Водители прошли тесты на алкоголь, которые показали, что никто из них не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Органы правопорядка расследуют обстоятельства ДТП. Водителю, который окажется виновным в цепной аварии, грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов. Кроме этого, он будет вынужден покрыть причинённый материальный ущерб.