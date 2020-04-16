Серьёзное ДТП в столице: мотоцикл на высокой скорости врезался в машину (ФОТО)

Серьёзное ДТП в столице: мотоцикл на высокой скорости врезался в машину (ФОТО)

Серьёзная авария произошла сегодня на улице Гренобле. Мотоцикл на высокой скорости врезался в легковушку. На место происшествия прибыла бригада врачей.

ДТП случилось вблизи Онкологической поликлиники. Очевидцы утверждают, что мотоцикл сзади врезался в автомобиль марки Opel. Водитель ехал на высокой скорости, передаёт unimedia.info.

На место происшествия прибыла “скорая”. Водитель мотоцикла был госпитализирован.

Все обстоятельства ЧП выясняются.

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