Серьёзное ДТП в Приднестровье: один человек погиб, другой – в реанимации (ФОТО)

Серьёзное ДТП в Приднестровье: один человек погиб, другой – в реанимации (ФОТО)

Авария со смертельным исходом произошла вчера в Слободзейском районе. За руль Ford Scorpio 21-летний хозяин машины допустил своего нетрезвого друга. В качестве пассажиров в салоне находились владелец автомобиля и его 17-летний брат.

Недалеко от оптовой базы «Цыта» по улице Гагарина села Суклея водитель не справился с управлением и врезался в электроопору. Очевидец ДТП вызвал скорую и милицию. На место также прибыли сотрудники столичного аварийно-спасательного подразделения. Им пришлось использовать специальное оборудование для извлечения пострадавших из автомобиля, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В результате дорожно-транспортного происшествия хозяин машины, ехавший на переднем пассажирском сидении, погиб на месте. Его брат с тяжёлыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение РКБ. Водитель не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Управлявший транспортом 21-летний тираспольчанин задержан.

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