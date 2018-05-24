Серьёзное ДТП в Оргееве спровоцировал пьяный сотрудник Департамента пенитенциарных учреждений (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки Nissan, в котором находился трёхмесячный ребёнок.

Об инциденте рассказал пострадавший Олег Варзарь на своей странице в Facebook. По его словам, авария произошла 22 мая на выезде из Оргеева в сторону села Пересечино. Двигаясь со скоростью не более 10 км/ч, он заметил, как автомобиль марки Toyota едет по встречной полосе. Уйти от столкновения так и не удалось, машины встретились лоб в лоб.

Стоит отметить, что в момент аварии в салоне автомобиля Nissan находился трёхмесячный ребёнок. Кроме этого, пострадавший водитель Nissan сообщил, что на момент ДТП водитель Toyota, сотрудник Департамента пенитенциарных учреждений, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако пройти алкотест отказался.

Стоит отметить, что некоторая информация с общедоступной страницы в соцсети виновника аварии была уже удалена. Органы правопорядка пока не предоставили детали автокатастрофы.