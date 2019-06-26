Серьёзное ДТП в Ниспоренах: после столкновения с микроавтобусом легковушка вылетела в кювет

Серьёзное ДТП в Ниспоренах: после столкновения с микроавтобусом легковушка вылетела в кювет

Легковой автомобиль вылетел с трассы и угодил в кювет после того, как столкнулся с микроавтобусом. ДТП произошло сегодня утром вблизи населённого пункта Бурсук Ниспоренского района.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Нины Мереакре, на место происшествия прибыли полицейские, спасатели, а также врачи скорой помощи. Пострадал ли кто-то в результате аварии, остаётся неизвестным, передаёт deschide.md.

Судя по фотографии, опубликованной в социальной сети другим участником дорожного движения, столкновение было достаточно сильным. После ДТП микроавтобус встал поперёк дороги, а легковушка угодила в кювет. По словам очевидца, пострадавшие были зарегистрированы.

 

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