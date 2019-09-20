Серьёзное ДТП в Комрате: пострадал 69-летний житель

Серьёзное ДТП в Комрате: пострадал 69-летний житель

Житель муниципия Комрат пострадал в аварии, которая произошла на центральной улице города. ДТП произошло вблизи одного из учебных заведений.

Как пишет gagauzinfo.md, автомобиль марки Toyota, выезжавший с автозаправочной станции, не пропустил другой автомобиль марки Dacia. В результате машины столкнулись.

В аварии пострадал водитель Dacia Logan – 69-летний житель Комрата. Его доставили в больницу с ссадинами на лице, пишет источник. 9-летний ребёнок, который находился в Toyota, не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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