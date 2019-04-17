Серьёзное ДТП в Кирсово: два автомобиля разбились в «хлам» (ФОТО)

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Кирсово этим утром. На главной улице села столкнулись ехавшие в попутном направлении автомобили Volkswagen и BMW.

По словам офицера пресс-службы Управления полиции Гагаузии Снежаны Тукан, за рулем Volkswagen Golf находился 27-летний житель села Бешалма. По улице Ленина в селе Кирсово водитель совершил столкновение с попутно едущим автомобилем марки BMW, за рулем которого был 48-летний житель села Конгаз, пишет gagauzinfo.md.

В результате ДТП никто из людей не пострадал, но автомобили получили технические повреждения. Фотографии с места аварии сделаны очевидцами.