Серьёзное ДТП в Кагуле: спасатели извлекли из покорёженного автомобиля пострадавшую женщину (ФОТО, ВИДЕО)

Серьёзное ДТП в Кагуле: спасатели извлекли из покорёженного автомобиля пострадавшую женщину (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, 11 июля, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям выполнили операцию по извлечению пострадавшей в результате ДТП, произошедшего на трассе М-3, между населёнными пунктами Кышлица-Прут и Джурджулешты Кагульского района.

По данным пресс-службы ГИЧС, на дороге столкнулись два автомобиля BMW. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в результате аварии 39-летняя женщина была заблокирована в одном из автомобилей. Сотрудникам ГИЧС удалось её быстро извлечь. Пострадавшая получила травмы, врачи скорой помощи госпитализировали её в районную больницу.

Люди, которые находились во втором автомобиле, не пострадали. Органам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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