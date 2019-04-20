Серьёзное ДТП в Дубоссарах: три человека пострадали, автомобили разбились в «хлам» (ФОТО)

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Дорожно-транспортное происшествие произошло при въезде в город Дубоссары.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, водитель Mitsubishi 26-ти лет, выезжая с автодороги Котовск – Дубоссары, не выполнил требование дорожного знака «Движение без остановки запрещено» и совершил столкновение с ВАЗ-21093, который следовал из Тирасполя.

В результате, две пассажирки «девятки», 38-ми и 35-ти лет, с различными телесными повреждениями были госпитализированы в неврологическое отделение Рыбницкой центральной районной больницы, а водитель с переломом лодыжки голени и пальца кисти – в травматологию. Автомобилист, находившийся за рулём Mitsubishi, не пострадал.

По факту ДТП проводится разбирательство.