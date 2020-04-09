Серьёзное ДТП в Дубоссарах: несколько пострадавших госпитализированы

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31-летняя женщина за рулём автомобиля BMW, двигаясь по грунтовой дороге, не справилась с управлением и совершила лобовое столкновение с Volkswagen.

В BMW находилось несколько пассажиров. 38-летняя женщина и 11-летняя девочка с травмами доставлены в больницу. 5-летний мальчик и водитель не пострадали, пишет пресс-служба МВД ПМР.

В автомобиле Volkswagen было 4 человека. Водителя и двоих пассажиров увезла “скорая”, ещё один пассажир не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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