Серьёзное ДТП в Чадыр-Лунге: госпитализированы двое пострадавших

Серьёзное ДТП в Чадыр-Лунге: госпитализированы двое пострадавших

Сегодня в первой половине дня в диспетчерат службы “112-Кагул” поступило сообщение о том, при выезде из села Баурчи Чадыр-Лунгского района произошло ДТП.

Было установлено, что примерно в 5 км от мун. Чадыр-Лунга 27-летний водитель автомобиля “Мазда-626”, нарушая правила обгона, совершил столкновение с попутно едущим автомобилем марки “Камаз” под управлением 55-летнего жителя села Казаклия. Следом произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем марки “Рено”.

В результате ДТП в больницу были доставлены водитель автомобиля “Мазда” и пассажир “Рено” с предварительным диагнозом: перелом грудной клетки.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.

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