Серьёзное ДТП в центре столицы: машина перевернулась на крышу (ФОТО)

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Авария произошла сегодня в столичном секторе Центр. Автомобиль марки Toyota перевернулся на крышу после столкновения с Hyundai. К счастью, в результате ДТП никто серьёзно не пострадал.

По данным полиции, дорожный инцидент произошёл сегодня в первой половине дня на пересечении улиц 31 Августа и Сфатул Цэрий. Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати сообщила, что автомобиль Toyota, за рулём которого находился 33-летний водитель, врезался в машину Hyundai, управляемую 55-летним мужчиной.

В результате столкновения Toyota перевернулась на крышу, задев при этом припаркованный на обочине Ford.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства ДТП.