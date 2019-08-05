Серьёзное ДТП в центре столицы: госпитализирована несовершеннолетняя

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Девочка-подросток была доставлена в больницу после того, как автомобиль, в котором она находилась, столкнулся с другой машиной на бульваре Штефан чел Маре в центре Кишинёва.

По данным полиции, инцидент произошёл сегодня, около часа назад, на пересечении улицы Б.-Бодони и бульвара Штефан чел Маре. За рулём автомобиля марки Volkswagen находилась 21-летняя девушка, а за рулём машины Mercedes – 34-летний мужчина, передаёт protv.md.

В результате ДТП девочка-подросток, которая находилась в одном из автомобилей, была доставлена в Институт матери и ребёнка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства аварии выясняются.