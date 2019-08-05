Серьёзное ДТП в центре столицы: госпитализирована несовершеннолетняя

Серьёзное ДТП в центре столицы: госпитализирована несовершеннолетняя

Девочка-подросток была доставлена в больницу после того, как автомобиль, в котором она находилась, столкнулся с другой машиной на бульваре Штефан чел Маре в центре Кишинёва.

По данным полиции, инцидент произошёл сегодня, около часа назад, на пересечении улицы Б.-Бодони и бульвара Штефан чел Маре. За рулём автомобиля марки Volkswagen находилась 21-летняя девушка, а за рулём машины Mercedes – 34-летний мужчина, передаёт protv.md.

В результате ДТП девочка-подросток, которая находилась в одном из автомобилей, была доставлена в Институт матери и ребёнка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства аварии выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md