Серьёзное ДТП в центре столицы: два автомобиля столкнулись «лоб в лоб» (ВИДЕО)

Серьёзное ДТП в центре столицы: два автомобиля столкнулись «лоб в лоб» (ВИДЕО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Армянская.

Автомобили столкнулись у здания Министерства внутренних дел, один из автомобилей получил серьёзные технические повреждения, пишет publika.md. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

В зоне, где произошла авария, было затруднено дорожное движение. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства инцидента. Виновный понесёт наказание в виде штрафа в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.

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