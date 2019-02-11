Серьёзное ДТП в центре столицы: два автомобиля столкнулись «лоб в лоб» (ВИДЕО)

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Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Армянская.

Автомобили столкнулись у здания Министерства внутренних дел, один из автомобилей получил серьёзные технические повреждения, пишет publika.md. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

В зоне, где произошла авария, было затруднено дорожное движение. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства инцидента. Виновный понесёт наказание в виде штрафа в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.