Серьёзное ДТП в Бельцах: невнимательный таксист врезался в грузовик (ФОТО)

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В Бельцах 65-летний водитель такси не учёл расстояние до грузовика, едущего впереди, и врезался в его прицеп. Авария произошла этим утром.

Мужчина, находившийся за рулём автомобиля Dacia Logan, из-за невнимательности врезался в грузовик, остановившийся впереди него на светофоре, пишет tvn.md. За рулём фуры находился 49-летний житель Кишинёва. В результате столкновения водитель такси был доставлен в клиническую больницу Бельц с травмами в области головы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.