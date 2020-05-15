Серьёзное ДТП у въезда в Калараш: машина угодила в кювет (ФОТО)

Серьёзное ДТП у въезда в Калараш: машина угодила в кювет (ФОТО)

Серьёзная авария произошла сегодня у въезда в Калараш. По данным полиции, 59-летний водитель машины Opel Meriva из-за усталости не справился с управлением. В результате этого машина вылетела с трассы и угодила в кювет.

Автовладельцу понадобилась медицинская помощь. Полицейские установили, что в момент ДТП он не был под воздействием алкогольных напитков, передаёт publika.md.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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