Серьёзное ДТП под Бельцами: машина перевернулась несколько раз, пострадали три человека (ФОТО)

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Страшная авария произошла на трассе М5, в селе Мэрэндень Фалештского района. Три человека получили серьёзные травмы и были госпитализированы в больницу Бельц.

По данным полиции, 25-летний житель села Елизавета, находясь за рулём автомобиля марки Ford Fusion и направляясь с Бельц в сторону Кишинёва, не справился с управлением. В результате этого, машина, в которой находилось ещё 4 пассажира, перевернулась несколько раз и вылетела с проезжей части. Судя по фотографиям с места ДТП, в результате произошедшего автомобиль получил серьёзные технические повреждения и вряд ли подлежит ремонту.

В салоне автомобиля находились 4 пассажира: двое мужчин 21 и 31 года и две женщины 19 и 31 года, пишет tvn.md. Трое из пассажиров – жители села Елизавета, ещё один из села Фундурий Векь Глодянского района. Пресс-секретарь больницы Бельц сообщил, что двое мужчин были госпитализированы в реанимацию с различными травмами, а 31-летняя женщина госпитализирована в отделение нейрохирургии с черепно-мозговой травмой.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства ДТП.