Серьёзное ДТП на Рышкановке: пассажир попал в больницу (ФОТО)

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21-летний мужчина попал в больницу после того, как его автомобиль врезался в столб. Инцидент произошёл сегодня на улице Алеку Руссо в секторе Рышкановка.

Фотографии с места происшествия были размещены очевидцами в социальных сетях. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, за рулём автомобиля Kia находился 20-летний парень. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб, после чего автомобиль отбросило в дерево.

В результате удара 21-летний пассажир был госпитализирован, пишет jurnal.md. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.