Серьёзное ДТП на Ботанике: три человека пострадали, один госпитализирован (ФОТО)

Серьёзное ДТП на Ботанике: три человека пострадали, один госпитализирован (ФОТО)

Инцидент произошёл вчера, 24 мая, на улице Сармизегетуза. Автомобиль Toyota врезался в машину службы такси марки Skoda.

Согласно полученной информации, медицинская помощь понадобилась трём пострадавшим, один из них был госпитализирован. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, в больницу был доставлен водитель автомобиля Toyota.

В машине службы такси находились 4 пассажира. Двое из них получили травмы, им понадобилась помощь врачей, передаёт unimedia.info.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства аварии.

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