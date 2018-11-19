Серьёзное ДТП на Ботанике: 3 машины пострадали, женщина в больнице

Женщина-водитель была доставлена в больницу прошлой ночью после того, как её автомобиль стал участником в ДТП. Два других автомобиля были серьезно повреждены.

По данным полиции, инцидент произошёл вчера вечером около 17:00 на бульваре Дачия. В аварию попали сразу 3 автомобиля: Volkswagen, Toyota и Dacia. Машина одного из участников врезалась в электрический столб, сообщает protv.md.

26-летний водитель Volkswagen не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль Toyota, за рулём которого находилась 20-летняя девушка. В свою очередь, Toyota врезалась в автомобиль Dacia, а Volkswagen въехал в электрический столб.

После столкновения девушку доставили в больницу. По предварительным данным, виновником аварии является водитель Volkswagen. Ему грозит штраф в размере 1500 леев и 6 штрафных пунктов.