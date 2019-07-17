Серьёзная авария в Унгенах: превысивший скорость мотоциклист столкнулся с легковушкой

Серьёзная авария в Унгенах: превысивший скорость мотоциклист столкнулся с легковушкой

Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером в селе Макарешты Унгенского района. Лекговой автомобиль столкнулся с мотоциклом.

По данным полиции, 55-летний водитель легкового авто столкнулся с мотоциклом, которым управлял 21-летний мужчина. В результате удара, пишет jurnal.md, мотоциклист родом из села Костулень Унгенского района был доставлен в районную больницу для оказания медицинской помощи.

По словам свидетелей, водитель мотоцикла передвигался с превышением скорости. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md