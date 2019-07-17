Серьёзная авария в Унгенах: превысивший скорость мотоциклист столкнулся с легковушкой

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Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером в селе Макарешты Унгенского района. Лекговой автомобиль столкнулся с мотоциклом.

По данным полиции, 55-летний водитель легкового авто столкнулся с мотоциклом, которым управлял 21-летний мужчина. В результате удара, пишет jurnal.md, мотоциклист родом из села Костулень Унгенского района был доставлен в районную больницу для оказания медицинской помощи.

По словам свидетелей, водитель мотоцикла передвигался с превышением скорости. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.