Серьёзная авария в Тирасполе: водитель погиб, его жена в больнице (ФОТО)

Страшное ДТП произошло на участке автодороги Тирасполь-Первомайск.

Согласно пресс-релизу Департамента внутренних дел Приднестровья, водитель Volkswagen потерял контроль над автомобилем, сошёл с трассы и врезался в дерево. 36-летний мужчина из села Слободзея скончался на месте, а его 34-летняя жена была доставлена в больницу с многочисленными травмами. На данный момент женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Полиция уточняет возможные причины ДТП.