Серьёзная авария в столице: три машины столкнулись на перекрёстке (ВИДЕО)

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ДТП произошло этим днём в центре Кишинёва. На пересечении улиц Н. Йорга и Букурешть столкнулись автомобили Toyota, Skoda и Ford.

Все машины получили серьёзные повреждения, пишет realitatea.md. По словам пресс-секретаря столичного инспектората полиции Натальи Стати, 43-летний водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota под управлением 41-летнего мужчины. В свою очередь, последний задел машину Ford, которой управлял 34-летний водитель.

По словам очевидцев, в одной из машин находился ребёнок, который отделался лёгкими травмами благодаря тому, что находился в детском автокресле.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.