Серьёзная авария в столице: грузовик с молочкой врезался в столб (ФОТО, ВИДЕО)

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ДТП произошло несколько минут назад на улице Алексей Матеевич в столичном секторе Центр. Грузовик, перевозивший молочную продукцию, врезался в столб.

Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальной сети очевидцем ЧП. Пострадал ли кто-то в результате аварии – неизвестно, передаёт publika.md. Стоит отметить, что один из спасателей, который находился на месте происшествия, опубликовал в соцсети фотографии.

– Не знаю, как убедить водителей соблюдать ПДД и не превышать скорость движения. Как убедить, что из-за них могут пострадать невинные люди? Я не знаю, какова причина аварии, но знаю, каков был результат, – написал он.

На месте происшествия находится полиция и скорая помощь.