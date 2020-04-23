Серьёзная авария в столице: грузовик перевернулся после столкновения с микроавтобусом (ВИДЕО)

0

ДТП случилось сегодня на пересечении улиц Вадул-луй-Водэ и Тудор Владимиреску в столичном секторе Чеканы. В результате столкновения с микроавтобусом перевернулся грузовик.

Кадры с места ДТП были опубликованы в социальной сети. На место происшествия прибыл экипаж полиции. В зоне аварии образовались пробки. К счастью, в результате дорожного инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются. Виновному водителю грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов, передаёт publika.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.