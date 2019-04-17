Серьёзная авария в Конгазе: один из водителей госпитализирован (ФОТО)

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Серьёзное ДТП произошло в селе Конгаз минувшим днём. В результате аварии один из водителей попал в больницу.

Инцидент произошёл в центре села Конгаз по улице Ленина. Как рассказала офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежана Тукан, водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил столкновение с автомобилем “ВАЗ-2110” под управлением жителя коммуны Светлый.

Водитель Wolksvagen, житель села Фрумушика Кагульского района, был доставлен в районную больницу Комрата, пишет gagauzinfo.md. Врачи констатировали у 35-летнего мужчины черепно-мозговую травму, а также многочисленные ссадины лица.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.