Серьёзная авария в Конгазе: один из водителей госпитализирован (ФОТО)

Серьёзная авария в Конгазе: один из водителей госпитализирован (ФОТО)

Серьёзное ДТП произошло в селе Конгаз минувшим днём. В результате аварии один из водителей попал в больницу.

Инцидент произошёл в центре села Конгаз по улице Ленина. Как рассказала офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежана Тукан, водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил столкновение с автомобилем “ВАЗ-2110” под управлением жителя коммуны Светлый.

Водитель Wolksvagen, житель села Фрумушика Кагульского района, был доставлен в районную больницу Комрата, пишет gagauzinfo.md. Врачи констатировали у 35-летнего мужчины черепно-мозговую травму, а также многочисленные ссадины лица.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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