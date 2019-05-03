Серьёзная авария в Калараше: двое пострадавших госпитализированы (ФОТО)

Серьёзная авария в Калараше: двое пострадавших госпитализированы (ФОТО)

По данным полиции, водитель автомобиля Toyota не пропустил Mercedes, который двигался по главной дороге. Инцидент произошёл в Калараше.

В результате удара Toyota врезалась в металлический столб на автозаправочной станции. Водитель автомобиля и пассажирка были доставлены в местную больницу, пишет jurnal.md.

По словам врачей, у водителя сломано восемь рёбер. У 54-летней пассажирки диагностирован ушиб позвоночника.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md