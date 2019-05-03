Серьёзная авария в Калараше: двое пострадавших госпитализированы (ФОТО)

По данным полиции, водитель автомобиля Toyota не пропустил Mercedes, который двигался по главной дороге. Инцидент произошёл в Калараше.
В результате удара Toyota врезалась в металлический столб на автозаправочной станции. Водитель автомобиля и пассажирка были доставлены в местную больницу, пишет jurnal.md.
По словам врачей, у водителя сломано восемь рёбер. У 54-летней пассажирки диагностирован ушиб позвоночника.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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