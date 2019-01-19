Серьёзная авария в Единцах: водитель погиб, пассажир в больнице (ФОТО)

Серьёзная авария в Единцах: водитель погиб, пассажир в больнице (ФОТО)

Молодой человек погиб, а пассажир был госпитализирован после того, как автомобиль, в котором находились мужчины, съехал с трассы и перевернулся. Трагедия произошла сегодня утром у въезда в Купчинь Единецкого района.

По данным полиции, 20-летний молодой человек за рулём автомобиля Peugeot не справился с управлением, съехал с дороги и вылетел в кювет. В результате аварии водитель погиб на месте, а пассажир был доставлен в больницу в Единцах с различными травмами, пишет deschide.md.

Предварительно известно, что водитель передвигался на повышенной скорости. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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