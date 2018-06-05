Серьёзная авария в Дурлештах: мотоциклист ехал на высокой скорости в нетрезвом состоянии

Авария произошла накануне вечером в коммуне Дурлешты.

По словам очевидцев, водитель мотоцикла ехал на высокой скорости и был в состоянии алкогольного опьянения, пишет unimedia.md. К счастью, водитель остался в живых.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Мотоциклист получил телесные повреждения, однако, по словам очевидцев, не хотел добровольно садиться в машину скорой помощи. Медикам пришлось силой заталкивать его в автомобиль для дальнейшей госпитализации.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства случившегося.