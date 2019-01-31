Серьёзная авария в Чимишлии: фура с зерном врезалась в микроавтобус (ФОТО)

Серьёзная авария в Чимишлии: фура с зерном врезалась в микроавтобус (ФОТО)

Инцидент произошёл сегодня утром на участке трассы М3 в районе Чимишлия. Грузовик с прицепом, полным зерна, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Ford Tranzit.

По данным полиции, грузовиком MAN управлял 36-летний мужчина, который ехал в сторону Комрата. Он совершил обгон в неположенном месте и не справился с управлением на скользкой дороге. В результате грузовик врезался в микроавтобус, за рулём которого находился 40-летний водитель, пишет deschide.md.

В результате ДТП оба автомобиля были серьёзно повреждены. Пассажирка микроавтобуса попала в больницу с многочисленными травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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