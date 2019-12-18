Серьёзная авария в Бельцах: мужчина в реанимации (ФОТО)

Серьёзная авария в Бельцах: мужчина в реанимации (ФОТО)

ВАЗ и BMW столкнулись сегодня в Бельцах. Один человек пострадал и попал в тяжёлом состоянии в реанимацию.

Судя по повреждениям машин, удар был очень сильным. BMW отбросило в дерево на обочине. У него разбита передняя часть, передаёт esp.md.

Мужчина 1979 года рождения доставлен в больницу с тяжёлыми травмами в области грудной клетки и брюшной полости, а также переломами трёх рёбер. Пострадавший находится в отделении реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое, пишет источник.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

 

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