Серьёзная авария у въезда в Оргеев: микроавтобус перевернулся на трассе (ВИДЕО)

Серьёзная авария у въезда в Оргеев: микроавтобус перевернулся на трассе (ВИДЕО)

Микроавтобус марки Mercedes Sprinter перевернулся у въезда в Оргеев. По данным полиции, за рулём транспортного средства находился 20-летний водитель.

Превысив скорость движения, молодой человек не справился с управлением и врезался в автомобиль марки Nissan Almera. За рулём второго авто находился 63-летний мужчина. В результате аварии никто не пострадал, а машины получили серьёзные технические повреждения, передаёт realitatea.md.

Полиция установила, что водитель микроавтобуса не был в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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