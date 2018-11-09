Серьёзная авария с участием маршрутки: 7 человек госпитализированы, машины всмятку (ФОТО)

Семь человек были доставлены в больницу Бельц после серьёзного дорожного происшествия, которое произошло сегодня во второй половине дня в селе Рэуцел Фалештского района.

Согласно полученной информации, водитель одного из транспортных средств выехал на встречную полосу и врезался «лоб в лоб» с маршрутным микроавтобусом. По словам свидетелей аварии, водитель, который спровоцировал ДТП, был в нетрезвом состоянии. Он попытался обогнать другой автомобиль, но потерял контроль над рулевым колесом.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также врачи скорой помощи. Водитель микроавтобуса сообщил, что только тронулся с остановки и ехал со скоростью 40 км/ч, пишет tvn.md

– Они вышли на обгон и врезались в меня. Я только забрал пассажира и находился в 5-10 метрах от остановки. Я даже не успел отъехать. Видно, что у меня даже тормозного пути нет, – сказал водитель маршрутки.

Очевидцы говорят, что водитель выехал на обгон без того, чтобы убедиться в безопасности манёвра, поэтому столкновение было неизбежным. Согласно последней информации, один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

– Автомобиль марки BYD, выйдя на обгон, не справился с управлением и врезался в микроавтобус Mercedes рейса «Бельцы – Фалешты». В результате ДТП пострадали 7 человек. Им была оказана медицинская помощь, – сообщила пресс-секретарь ИП Бельц Евгения Молчанова.

Органы правопорядка завели уголовное дело. Виновному в аварии водителю грозит до 3 лет тюрьмы или штраф от 35 000 леев.