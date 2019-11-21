Серьёзная авария на Телецентре: один из автомобилей “вылетел” на заправку (ФОТО)

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Авария произошла сегодня утром на улице Миорица в районе Телецентр. В результате ДТП автомобиль одного из участников слетел с дороги и врезался в столб на автозаправке.

На фотографиях, опубликованных в социальной сети очевидцем, видно, что на дороге столкнулись автомобили Mercedes и Chevrolet. Удар был довольно сильным, и в результате оба автомобиля получили значительные повреждения, пишет deschide.md. Разбитый Mercedes застрял посреди дороги, а Chevrolet оказался на автозаправочной станции.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, авария произошла по вине женщины-водителя Mercedes. После удара она и двое детей были доставлены в больницу.

В аварию попали две машины: Mercedes под управлением 43-летней женщины, а также Chevrolet, за рулём которого был 29-летний водитель. В результате пострадал водитель и двое детей в возрасте 13 и 15 лет из первого авто. Было установлено, что водитель нарушил правила дорожного движения, попытавшись развернуться через сплошную линию. В результате произошло столкновение с Chevrolet со встречной полосы, – уточнила Скрипник.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.