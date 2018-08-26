Серьёзная авария на Мунчештском шоссе: двое взрослых и двое детей госпитализированы

Серьёзная авария на Мунчештском шоссе: двое взрослых и двое детей госпитализированы

Четыре человека, среди которых двое детей, были госпитализированы после того, как автобус столкнулся с легковушкой.

Инцидент произошёл на Мунчештском шоссе в столичном секторе Ботаника, пишет publika.md. Согласно предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу движения и спровоцировал ДТП. В автобусе в момент аварии находился только 30-летний водитель.

На место происшествия прибыла полиция. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства происшествия.

 

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