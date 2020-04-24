Серьёзная авария на Мунчештской: пострадал пассажир

0

Два автомобиля столкнулись сегодня на Мунчештском шоссе. К месту происшествия прибыла бригада врачей и полиция.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, участниками аварии стали автомобили Ford и Volkswagen. Предварительно установлено, что пассажир Volkswagen получил лёгкие травмы. Врачи оказали пострадавшему помощь на месте, госпитализация не потребовалась, пишет echipa.md.

Виновнику аварии грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.