Серьёзная авария на Мунчештской: пострадал пассажир

Серьёзная авария на Мунчештской: пострадал пассажир

Два автомобиля столкнулись сегодня на Мунчештском шоссе. К месту происшествия прибыла бригада врачей и полиция.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Светлана Скрипник, участниками аварии стали автомобили Ford и Volkswagen. Предварительно установлено, что пассажир Volkswagen получил лёгкие травмы. Врачи оказали пострадавшему помощь на месте, госпитализация не потребовалась, пишет echipa.md.

Виновнику аварии грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md