Серийный карманник попал в руки столичных полицейских (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 34-летнего карманника, на счету которого несколько краж.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, арестованный подозревается, по меньшей мере, в двух кражах, которые были совершены в маршрутках в отношении женщин.

Первый случай произошёл 23 марта в микроавтобусе маршрута №129. Тогда мужчина стащил из женской сумки документы, кошелёк и банковские карты. Таким образом, пострадавшая получила материальный ущерб в размере 1300 леев.

Второй случай произошёл 31 марта в маршрутке №184. Тогда карманник украл из женской сумки кошелёк с деньгами и банковскими картами. Пострадавшая получила материальный ущерб в размере 1700 леев.

Подозреваемый уже признал свою вину и готов сотрудничать со следствием. В случае, если суд признает его виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 4-х лет.