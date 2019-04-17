Серийный автовор взломал ряд машин в Кишинёве и попался в руки полицейских (ВИДЕО)

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33-летнему уроженцу Теленештского района грозит уголовное наказание за серию краж из машин. Его задержали сотрудники полиции сектора Рышкановка.

Предполагается, что мужчина совершил по меньшей мере 4 кражи из машин в период с марта по апрель текущего года, сообщает пресс-служба столичной полиции. Согласно информации, накопленной в ходе уголовного преследования, подозреваемый проникал в автомобили путём взлома окон, после чего продавал всё украденное имущество. Общая сумма ущерба составляет 19 200 леев. Украденные вещи изъяты и вскоре будут переданы законным владельцам.

Стоит отметить ,что подозреваемый ранее был судим за кражи. На этот раз ему грозит до 4 лет лишения свободы.

В этом контексте полиция напоминает всем автовладельцам о том, что транспортные средства необходимо оснащать системами сигнализации, не оставлять окна открытыми, не оставлять ключи в автомобиле, парковать машины в специально отведённых и освещённых местах, а также не оставлять ценные вещи в автомобилях.