Серийные домушники из Молдовы обчистили более 20 квартир в Самаре

В Самаре поймали троих граждан Молдовы 34, 46 и 47 лет, которых подозревают в том, что с 2016 года совершали квартирные кражи на территории Самары.

По версии полиции, уроженцы Молдовы, имеющие двойное гражданство, проникали через окна в квартиры на первых, вторых и третьих этажах в спальных районах города. Они отжимали рамы монтировкой по ночам, предварительно удостоверившись, что дома никого нет (следили за окнами и звонили в домофоны). Из квартир выносилось всё подряд – от женских заколок и столовых ложек до техники, шуб, а однажды даже спортивный тренажер, пишет samru.ru.

Судя по «почерку», на счету преступников не меньше 20 краж. Долгое время их не удавалось вычислить, но недавно правоохранители смогли засечь, на какой машине передвигаются злоумышленники. Таким образом, сотрудники вышли на всю группу. За гражданами Молдовы было установлено наблюдение. В ноябре их взяли с поличным при попытке совершения кражи в одной из квартир – один из подельников по решеткам забрался на второй этаж.

Во время проведения обыска в квартире, где проживали задержанные, было изъято множество украденных вещей и предметов: 12 норковых шуб, три телевизора, одежда, домашняя утварь, бижутерия, копилки с монетами, тренажер и т.д. Похищенное имущество пришлось вывозить на «Газели». В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение по тому эпизоду, где они были задержаны с поличным, но следствие ещё не завершено.