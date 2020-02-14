Серия ложных сообщений о бомбе обернётся для жителя столицы тюрьмой

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«Шутник», который трижды сообщил о заложенной бомбе в зданиях президентуры, парламента и инспектората полиции Буюкан, проведёт в тюрьме 6 месяцев. Такое решение было принято несколько дней назад судом Кишинёва.

На заседании суда обвиняемый признал свою вину и рассказал, что решился на этот поступок, потому что обиделся на сотрудников ИП Буюкан, которые подозревали его в краже телефона. По словам подсудимого, он был в гостях у приятеля, который в итоге написал на него жалобу в полицию, обвинив в краже телефона, передаёт deschide.md.

Полицейские наведались к подозреваемому и пригрозили, что предпримут жёсткие меры, если тот не вернёт телефон. Мужчина решил, что полицейские потребуют у него денег. В итоге телефон был найден у другого человека, а подсудимый, обидевшись на правоохранителей, решил отомстить, поэтому сообщил о заложенной в инспекторате полиции бомбе.

Обвиняемый признал свою вину, извинился и попросил не штрафовать, так как у него нет денег. Он даже просил не наказывать лишением свободы, потому что у него проблемы со здоровьем. Тем не менее суд приговорил обвиняемого к 6 месяцам лишения свободы.