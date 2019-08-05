Серия краж в столице: полиция задержала несовершеннолетних рецидивистов (ВИДЕО)

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Двое несовершеннолетних жителей столицы 15 и 16 лет были задержаны за совершение грабежа и нескольких квартирных краж, совершённых на территории Кишинёва. В течение мая-июля они совершили, по меньшей мере, 15 краж.

Вечером 18 июля 78-летняя женщина обратилась в полицию сектора Ботаника и заявила, что неизвестный угрожал ей ножом и отобрал деньги. На месте сотрудники правоохранительных органов определили, что злоумышленник пробрался в квартиру через балкон, а затем, угрожая жертве ножом, украл у пенсионерки 23 000 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В скором времени личность злоумышленника была установлена. Как оказалось, 16-летний нарушитель вместе с 15-летним приятелем также совершили ещё 15 краж из квартир и магазинов на территории столицы. Ущерб, причинённый пострадавшим, составил около 300 000 леев.

Действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения. Как оказалось, несовершеннолетние ранее совершали множество аналогичных противоправных деяний.

16-летний подросток был арестован на 30 дней. Согласно законодательству, совершённые деяния наказываются лишением свободы на срок от 8 до 10 лет.