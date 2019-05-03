Сергий Радонежский. Что значит быть преподобным?

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В православной традиции преподобными называют тех святых, что преуспели и прославились в жизни монашеской. Постараемся на примере жизнеописания преподобного Сергия Радонежского проиллюстрировать, что значит быть преподобным.

Предваряя повествование, скажем, что преподобный Сергий прославился не только удивительными личными нравственными качествами, своей верой, но и тем, что является родоначальником для России двух видов монашества — уединенного и общежительного. Уединенное монашество — это путь избранных, цель его всецело отдаться служению Богу, молитве, нравственному совершенствованию. Суть общежительного монашества в построении цельной общины единомышленников, отдавших все свои силы на служение Богу и ближним. Сергий сумел не только сам преуспеть в духовной жизни и организовать монастырь, но и воспитать многих последователей, трудами которых расцвело, окрепло и прославилось во всем христианском мире русское монашество.

В основе всех жизнеописаний преподобного Сергия Радонежского лежит древнее сказание, составленное его личным учеником монахом Епифанием.

Варфоломей

Преподобный Сергий Радонежский, до пострига в монашество носил имя Варфоломей и был средний из трех сыновей у благочестивых родителей Мариии Кирилла, живших недалеко от Ростова и принадлежащих к дворянскому сословию.

Родился Варфоломей около 1314-го года. По сказанию жизнеописателя, младенчество и детство мальчика были отмечены чудесными проявлениями на нем Божьей благодати, да и сам ребенок отличался особой, как бы сейчас сказали набожностью. Мальчик Варфоломей стремился к простой, скромной и даже воздержанной жизни. Он любил богослужения, изучал Священное Писание и духовные книги.

До нас дошла известная всем история из детства преподобного Сергия, по всей видимости, поведанная им самим. Начав обучение грамоте, Варфоломей оказался очень малоспособным к учению, за что был упрекаем родителями и учителями. Мальчик часто втайне со слезами молился Богу, чтобы Он подал ему способность к учебе. Однажды, будучи в поле мальчик увидал незнакомого ему старца, который, помолившись, благословил, поцеловал Варфоломея, дал ему частицу от просфоры (церковный пресный хлеб, употребляемый при богослужении) и повелел съесть ее, обещая, что вместе с этим дастся ему от Бога способность к учебе. После старец посетил дом и семью мальчика, где при нем Варфоломоей смог прочесть некоторые псалмы. После совместной трапезы родители Варфоломея пошли провожать гостя, но он внезапно стал невидим, из чего они поняли, что это был ангел Божий.

Около 1330 года семья Варфоломея вынуждена была переселиться из Ростова в городок Радонеж недалеко от Москвы. Именно там, достигнув двадцатилетнего возраста, Варфоломей просил родителей дать разрешение на монашество, но они просили его подождать. Когда все дети достигли совершеннолетия, отец и мать Вафоломея в соответствии с традицией тех лет приняли монашество и вскоре умерли. Похоронив их, Варфоломей отдал небольшое наследство младшему брату и решил избрать свой собственный путь — монашествовать вне монастыря в уединении. Именно к этому стремиась его душа долгие годы.

Начало монашеского пути

Монашество — это удаление от мира в двух смыслах: духовном и буквальном. В смысле духовном монашество есть искреннее стремление служить прежде всего Богу и всю жизнь посвящать Ему, а значит отречься от всякой привязанности ко всему мирскому. В смысле буквальном оно есть удаление в пустынные места. До времен преподобного Сергия в России не было известно монашество в смысле собственном — как пустынножитие.

В спутники себе Варфоломей взял своего овдовевшего старшего брата, к тому времени ставшего монахом. Путешествуя по окрестным лесам, они решили поселиться там, где стоит теперь Троице Сергиева Лавра.

В те времена это был далекий от поселений участок леса, где протекала маленькая речка. Испросив разрешение у местного князя, братья выстроили себе первую келью или небольшой домик, а рядом крохотную деревянную церковь во имя Святой Троицы. В Москве у митрополита Феогноста (в те времена на Руси не было Патриархов, наша церковь считалась частью Константинопольской поместной церкви), они испросили благословения и получили его. С этого момента началась уединенная жизнь Варфоломея. Довольно скоро Стефан оставил брата, не выдержав трудной жизни.

Некоторое время Варфоломей жил в лесу один, проводя время в молитве, изучении Священного Писания и работе, которой при его уединенном житии было предостаточно. Со временем, примерно на 23-м году жизни он нашел пожилого игумена (монашествующего священника) служившего на одном их близлежащих приходов, по имени Митрофан. Старец, испытав юношу и удостоверившись в серьезности его намерений, постриг Варфоломея в монахи, дав имя в честь святого празднуемого в тот день — мученика Сергия.

Монах Сергий прожил в уединении несколько лет. Время проходило в молитве внешней или церковной, состоявшей в совершении положенных богослужений (за исключением литургии, которую может совершать только священник), в молитве внутренней или домашней, в чтении Библии и в телесном труде. Что касается до телесного труда, то Сергий вырубал лес около своей церкви и кельи, трудился в огороде, заготавливал дрова. Пища преподобного Сергия была достаточно скромной: что-тоему удавалось вырастить самому, что-то он мог собрать в лесу, что-то изредка приносили ему из близлежащих селений.

Троицкий монастырь

Со временем слава о монахе Сергии прошла между окрестными монахами. Нашлись первые 12 человек, что просили его принять к себе. Таким образом и появился Сергиев монастырь — нынешняя знаменитая Троице Сергиева Лавра.

Все монастыри того времени представляли собой так называемые особожительные общины, где был общий над всеми игуменский надзор и была общая для всех церковь. Во всем остальном была самостоятельность. Каждый монах имел свою собственную келью — небольшой домик (построенную самостоятельно или купленную), каждый сам имел свое рукоделие или огород, сам одевал себя и питал. По этому обычаю устроил свой монастырь и Сергий. По свидетельству известного церковного историка прошлого века Е. Голубинского монашеское поселение выглядело так: в глухом бору, на берегу речки, полурасчищенная поляна, на которой большой лес вырублен, но кое-где стоят еще деревья. Всюду лежат колоды от срубленных деревьев и торчат пни; на поляне маленькая деревянная церковь вокруг которой под деревьями и между деревьев 13 маленьких деревянных домиков с огородиками; вся поляна или же значительная часть ее обнесена заборчиком.

Братья монастыря просили самого Сергия стать игуменом, но ему в то время не было еще 30 лет и поэтому они обратились к тому самому игумену Митрофану, который и стал первым настоятелем и священником Сергиева монастыря. После кончины старца на его место был избран сам Сергий, достигший к тому времени 30-ти летнего возраста.

Слава об уединенном монастыре и его удивительном настоятеле росла среди желающих монашеской жизни. За несколько лет число братии сильно возросло, появились благотворители. Прежде всего была выстроена большая деревянная церковь, а после расширен и перестроен весь монастырь.

Еще при жизни Сергия изобилие пришло в его обитель, но надо понимать, что сам Сергий не искал его, стремясь к скромности и простоте. Начал Сергий со скудости. Пока он жил в пустыне один, он нуждался только в хлебе, но когда появилась братия, появились многие нужды.

Известен случай, когда случился крайний недостаток еды, а у самого Сергия не осталось ничего. Несколько дней он переносил голод. Наконец, будучи не в силах терпеть, пошел к пожилому монаху, зная, что у того есть некоторый запас хлеба и в то же время есть нужда в постройке сеней к келье. Сергию было предложено работать за несколько кусков хлеба, часть из которых были подгнившими. Только после окончания работы, Сергий позволил взять себе положенную «палату».

Жизнеописатель преподобного Сергия был человек лично и хорошо его знавший. По словам Епифания, в отношении к другим людям преподобный Сергий был исполнен удивительного смирения, был он незлобив и прост без всякой примеси хитрости, ему были чужды гнев и ярость. Сергий исполнен был «любви нелицемерной и нелицеприятной ко всем людям».

Спустя лет десять после основания монастыря вокруг него начали селиться крестьяне-земледельцы, вырубая лес и ставя свои деревни. Заселение местности шло так быстро, что вскоре к монастырю была приближена дорога из Москвы в северные города. С тех пор Сергиев монастырь ни в чем не нуждался.

Об общинножительной жизни

Ко времени материального расцвета монастыря надо отнести изменение устройства монашеской жизни в монастыре. Сергий не только первый, кто ввел в России пустынножитие, то есть полное уединение, но и первый, кто ввел в российских монастырях так называемое общинножитие. Суть его в том, что у братии монастыря есть единый устав регламентирующий все аспекты жизни монахов. Вся собственность является общей, все братья несут обязательные послушания. Общежительный монастырь — одна большая семья, где от труда и участия каждого зависит жизнь всей общины: одни совершают богослужение, другие выращивают овощи, третьи строят, четвертые обеспечивают братию одеждой и т. д.

Жизнеописатель преподобного Сергия свидетельствует, что поводом к изменению монашеского устроения послужило письмо к Сергию от Константинопольского патриарха. Есть предположение, что Сергий воспользовался возможностью испросить у него это послание, чтобы проще было ввести общежитие. Дело в том, что с появлением изобилия в монастыре и возникновением поселений мирян теряется то ради чего первые братья монастыря и сам Сергий искали уединения. Уходит естественная трудность жизни и появляется опасность расслабления и даже иждивенчества. Единственный выход из этой ситуации — введение общежития с его строгими правилами, послушанием, обязательным трудом для всех. Конечно, не все монахи приняли это. Некоторые покинули монастырь. Дать такую свободу было необходимо, поскольку общежитие невозможно принять помимо своей воли.

Введение в монастыре общинножития потребовало постройки в нем новых зданий (общей трапезы, поварни, пекарни и пр.) и учреждения между монахами разных хозяйственных и общественных должностей: келаря (по нашему завхоза), казначея, трапезников, поваров, екклесиарха (заведующего церковью и богослужением), больничных, и т. д.

Устав общежительный требует, чтобы все монахи монастыря, не исключая и игумена, участвовали совершенно одинаково во всех монастырских работах. Сохранились свидетельства, что преподобный Сергий трудился не наравне со всеми. Устав требует, чтобы все монахи монастыря, не исключая и игумена, носили одинаковую по качеству одежду и питались вместе. Преподобный Сергий носил одеяния худшие из братий по качеству. Известен случай, как среди приобретенной ткани был, как бы сейчас сказали, бракованный кусок. Ни один монах не захотел сшить себе одежды из него. Однако это сукно взял себе сам Сергий и сшил из него подрясник.

Важно отметить, что с началом общежития Сергиев монастырь прославился усердной благотворительностью в смысле питания нищих, проходящих странников и бедных окрестных жителей. В монастыре было узаконено и заповедано никого из неимущих, приходящих в обитель, не отпускать с пустыми руками, «нищих и странных довольно упокоивать».

Куликовская битва

Однако не только в молитвах и социальном служении — призвание монашеского подвига. Есть множество свидетельств, когда преподобный Сергий не отказывался служить Отечеству, насколько это было возможно для него как для монаха. Это стало возможно после того, как он прославился среди народа и приобрел нравственный авторитет в качестве христианского подвижника. Не только простые люди, но и князья и разные вельможи обращались к Сергию, к его нравственному авторитету, просили помощи в примирении с враждующими, просили его молитв, просили совета в делах государственных и общественных. Князь Дмитрий Иванович Донской настолько сблизился с Сергием, что сделал его крестным отцом своих сыновей.

По мнению многих историков имя преподобного Сергия неразрывно связано со знаменитой, решившей судьбу России Куликовской битвой с ханом Мамаем. Еще за год до нашествия Дмитрий Иванович основал на северо-востоке от Москвы с помощью преподобного Сергия Стромынский монастырь, чтобы собрать в него усердных молитвенников о победе над врагом.

Отправляясь на битву с ханом, Дмитрий Иванович в сопровождении князей, бояр и воевод приезжал к преподобному Сергию, чтобы вместе с ним помолиться о победе и получить от него напутственное благословение. После совместной молитвы преподобный Сергий утешал и ободрял князя, обнадеживая его помощью Господа Бога и Пресвятой Богородицы. Дмитрий Иванович испросил у преподобного двух его иноков — Пересвета и Ослябу, которые, будучи от природы крепкими богатырями, до поступления в монашество были многим известные воины.

Татарское войско насчитывало около четырехсот тысяч человек. По тем временам невиданное число. Многие русские были объяты невольным страхом. Преподобный Сергий прислал на поле битвы своего гонца с грамотой для князя: «Без всякого сомнения, Государь, иди против них и, не предаваясь страху, твердо надейся, что поможет тебе Господь». Говорят, что во время битвы, в начале которой в схватке с татарским богатырем пожертвовал своей жизнью инок Пересвет, преподобный со своей братией усердно молился Богу о победе русского войска. По возвращении в Москву после победы над Мамаем Дмитрий Иванович не замедлил навестить преподобного Сергия, чтобы вместе благодарить Бога за победу.

О кончине преподобного Сергия

Достигнув глубокой старости, Сергий, за полгода прозрев свою кончину, призвал к себе братию и выбрал на игуменство опытного в духовной жизни монаха Никона. Накануне кончины преподобный Сергий в последний раз собрал весь монастырь и обратился со словами завещания: «Внимайте себе, братья. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную…»

8 октября (по новому стилю) 1392 Сергий скончался, а через 30 лет, 18 июля 1422 были обретены нетленными его мощи. Церковь отмечает память преподобного Сергия в день кончины 8 октября, а также 18 июля, в день обретения его мощей.

Почитание Сергия Радонежского возникло раньше, чем появились формальные правила канонизации святых. Поэтому нет документальных известий о том, когда и как началось его почитание как православного святого и кем оно было установлено. Наверняка, Сергий сделался общерусским святым сам собою, по причине своей великой славы.